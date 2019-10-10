Алеппо сделает все возможное, чтобы помочь пострадавшим от действий Турции: Жирайр Реисян

Для сирийского народа неприемлемы действия Турции, это посягательство на территориальную целостность Сирии. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал депутат армянского происхождения парламента Сирии Жирайр Реисян.

“Сирия не дает поводов для подобного посягательства, и не считает его приемлемым. Очевидно, что есть опасность, и мы готовы оказать содействие всем пострадавшим, будь то армяне или представители другой нации”, - сказал Жирайр Реисян.

Он подчеркнул, что эти действия Турции приведут к нарушению стабильности, к чему и стремится официальная Анкара.

“Таково желание Турции. Все это время она вела очень четкую антисирийскю политику и всегда пыталась ловить рыбу в мутной воде. Сирийский народ решителен в вопросе восстановления своего права”, - сказал Жирайр Реисян.

На вопрос о том, есть ли конкретные данные о количестве армян, проживающих на территории, куда вторглась Турция, Жирайр Реисян отметил, что трудно это сказать, поскольку это районы населенные армянами. Осталось мало семей.

“Меня беспокоит то, что район Камышли также находится под прицелом, там есть пострадавшие. Несомненно, Алеппо сделает все возможное, чтобы ни один армянин или представитель другой нации не имел бы трудности”, - сказал Жирайр Реисян.

МИД Армении распространило заявление о том, что Армения осуждает военное вторжение Турции на северо-восток Сирии, которое приведет к дальнейшему обострению региональной безопасности, человеческим потерям среди мирного населения, большому потоку перемещенных лиц и, в конце концов, новому гуманитарному кризису.

9 октября Турция вторглась на территорию Сирии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что турецкие войска начали военные действия на севере Сирии.