Премьер-министр Никол Пашинян и Алексис Оганян обсудили вопросы развития сферы ИТ

Премьер-министр Никол Пашинян принял сегодня участника WCIT 2019, соучредителя социальной сети Reddit, американского бизнесмена армянского происхождения Алексиса Оганяна.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Пашинян приветствовал Алексиса Оганяна в правительстве Армении и подчеркнул важность его участия в 23-м Всемирном конгрессе по информационным технологиям. “Мы гордимся достижениями наших соотечественников, которые добились успеха в разных странах мира и представляют нашу Родину на международной арене. Я рад принять Вас здесь и обсудить возможности реализации совместных программ, взаимовыгодных проектов по развитию Армении”, - отметил Никол Пашинян.

Алексис Оганян поблагодарил премьер-министра за высокую оценку, отметив, что он рад снова посетить Армению, где проходит такое важное технологическое событие мирового масштаба. “Армения обладает огромным потенциалом человеческого таланта, многочисленными возможностями для развития и процветания, а также для того, чтобы стать частью мирового технологического прогресса”, - сказал Алексис Оганян.

Никол Пашинян и Алексис Оганян обсудили вопросы, связанные с 23-й Всемирной конференцией по информационным технологиям, сотрудничеством в области информационных технологий, поощрением участия молодежи и женщин в этой сфере. Никол Пашинян подчеркнул, что правительство объявило ИТ-сектор приоритетным и стремится превратить Армению в технологическую страну. В этом контексте глава правительства представил текущие программы развития высоких и информационных технологий в нашей стране.