Ожидания общества имеют большее экономическое значение, чем сухие цифры: премьер- министр

Премьер-министр РА Никол Пашинян ожидания общества по экономической значимости считает более важными, чем просто цифры. Как передает Арменпресс, об этом Пашинян сказал 9 октября во время своего выступления на открытии научно-практической конференции “Что делать - 2 экономические революции? Восприятие и воспроизводство”.

“Обсуждениям такого рода я придаю важное значение с точки зрения мозговых атак. Они придают большую энергию нашим мыслям о развитии экономики и государства. Настроение общества, его чаяния и ожидания имеют гораздо большее экономическое значение, чем сухие цифры, и обсуждения такого рода имеют большое значение именно с этой точки зрения. 2019 год и текущая экономическая ситуация и показатели, которые мы имеем, доказывают, что ожидания и общая атмосфера имеют большое значение для развития экономической деятельности. И нашей основной задачей должно быть укрепление этого настроения. В подобных обсуждениях мы должны понимать, по какому пути мы должны идти, чтобы быть эффективнее”, - сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что книгу “Что делать - 2 экономические революции? Восприятие и воспроизводство” от начала до конца он прочел еще в июле.