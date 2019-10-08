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Акоп Аршакян обсуждил пути сотрудничества со своим коллегой из Бангладеш

Акоп Аршакян обсуждил пути сотрудничества со своим коллегой из Бангладеш

Министр высоких технологий Армении Акоп Аршакян принял делегацию во главе с почетным министром почты, телекоммуникаций и информационных технологий Бангладеш Джунаидом Ахмедом Палаком. Министерство высоких технологий Армении сообщает, что Джунаид Ахмед Палак поблагодарил за прием, отметив, что они впервые в Армении с большой делегацией. По приглашению министра они приехали для участия во Всемирной конференции по информационным технологиям («WCIT 2019»), в дополнение к цели ознакомления с высокотехнологичными программами нашей страны, шагами в направлении развития экосистем и обсуждением возможностей сотрудничества.

Министр Акоп Аршакян приветствовал членов делегации, после чего он представил сферу деятельности министерства и приоритеты, программы и цели нашей страны в области технологий. Министр подчеркнул, что деятельность министерства осуществляется в трех основных направлениях: цифровизация, военная промышленность и развитие экосистем. На основе этих трех компонентов была разработана стратегия Министерства на ближайшие пять лет.

Акоп Аршакян представил некоторые подробности о работах, проводимых в каждом направлении. Он коснулся научных достижений и потенциала армянских технологов в области технологий, особо отметив достижения армянских инженеров в области радиофизики, микроэлектроники и других еще в советское время. Министр также отметил важность образования, которое является приоритетом для каждой армянской семьи, поэтому образование и талант являются неотъемлемой частью экосистемы Армении. Акоп Аршакян также представил армянскую модель развития стартапов, отметив успехи армянских стартапов, которые уже приобрели мировую известность.

Министр также проинформировал гостей о Digitec Expo, проводимой параллельно с Всемирной конференцией по информационным технологиям, и пригласил их посетить выставку. Джунаид Ахмед Палак отметил, что для них очень важно познакомиться с Арменией и выработать пути эффективного двустороннего сотрудничества.

В свою очередь он представил потенциал своей страны в области технологий, шаги и цели, направленные на развитие экосистем, цифровых технологий.

 Джунаид Ахмед Палак также подчеркнул, что Бангладеш - очень большой рынок, где их идеи могут быть инвестированы армянскими стартапами, и результаты сотрудничества между двумя странами могут быть очень хорошими. Поэтому сегодня очень важно открыть окно для будущего сотрудничества. Министр Акоп Аршакян добавил, что армянская сторона развивает связи и готова к сотрудничеству.

В ходе встречи стороны договорились создать рабочую группу, в которой эксперты из стран региона обсудят и рассмотрят направления и возможности сотрудничества.


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