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От роботов до БПЛА — армянские студенты удивят гостей WCIT 2019 своими новациями

От роботов до БПЛА — армянские студенты удивят гостей WCIT 2019 своими новациями

Студенты и школьники Армении удивят прибывших в Ереван из 70 стран более 2500 участников и  гостейВсемирногофорума WCIT 2019 по информационным технологиям созданными ими  роботами, дронами, управляемыми протезами и другиминовациями. 

В беседе с Арменпресс помощник министра образования, науки, культуры и спорта АрманАндрикян рассказал об интересных выставках, которые состоятся в павильоне Республики Армения.

«В одном  павильоне будет представлено несколько организаций: ТУМО, «Армат», «Айб», Ереванский государственный университет, Национальный университет архитектуры и строительства Армении, Ереванский государственный медицинский университет, Дилижанская международная школа, Армянский Всеобщий Благотворительный Союз и «Фаблаб». Цель - объединить все образовательные программы в одном павильоне и показать работы наших студентов и школьников», - сказал Андрикян.

В павильоне ожидаются довольно интересные показы, авторы почти всехвыставленных работ – это студенты и школьники. ЕГУ представит беспилотники, Национальный университет архитектуры и строительства Армении (НУАСА) - созданных студентами роботов, которые могут проникнуть в любую трубку и заснять. Медицинский университет и Национальный университет архитектуры и строительства удивят гостей совместно созданным протезом – искусственной  рукой, управляемой человеком. Андрикян не раскрыл скобки относительно  других интересных работ.

Функционирование роботов  будет представлено в павильоне с помощьюсветодиодных экранов и  столов  LED displayи  LED Table. 

«Всем этим  мы хотим показать миру, что у нас большие успехи в IT-области — уже  есть и  будут еще», - сказал Андрикян.

Всемирный IT-форум пройдет в Спортивно-концертном комплексе в Ереване 6-9 октября.

 




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