От роботов до БПЛА — армянские студенты удивят гостей WCIT 2019 своими новациями

Студенты и школьники Армении удивят прибывших в Ереван из 70 стран более 2500 участников и гостейВсемирногофорума WCIT 2019 по информационным технологиям созданными ими роботами, дронами, управляемыми протезами и другиминовациями.

В беседе с Арменпресс помощник министра образования, науки, культуры и спорта АрманАндрикян рассказал об интересных выставках, которые состоятся в павильоне Республики Армения.

«В одном павильоне будет представлено несколько организаций: ТУМО, «Армат», «Айб», Ереванский государственный университет, Национальный университет архитектуры и строительства Армении, Ереванский государственный медицинский университет, Дилижанская международная школа, Армянский Всеобщий Благотворительный Союз и «Фаблаб». Цель - объединить все образовательные программы в одном павильоне и показать работы наших студентов и школьников», - сказал Андрикян.

В павильоне ожидаются довольно интересные показы, авторы почти всехвыставленных работ – это студенты и школьники. ЕГУ представит беспилотники, Национальный университет архитектуры и строительства Армении (НУАСА) - созданных студентами роботов, которые могут проникнуть в любую трубку и заснять. Медицинский университет и Национальный университет архитектуры и строительства удивят гостей совместно созданным протезом – искусственной рукой, управляемой человеком. Андрикян не раскрыл скобки относительно других интересных работ.

Функционирование роботов будет представлено в павильоне с помощьюсветодиодных экранов и столов LED displayи LED Table.

«Всем этим мы хотим показать миру, что у нас большие успехи в IT-области — уже есть и будут еще», - сказал Андрикян.

Всемирный IT-форум пройдет в Спортивно-концертном комплексе в Ереване 6-9 октября.