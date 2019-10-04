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Тренер “Ромы” утверждает, что Мхитарян присоединился к клубу с травмой

Тренер “Ромы” утверждает, что Мхитарян присоединился к клубу с травмой

Главный тренер итальянской “Ромы” Пауло Фонсека прокомментировал травму полузащитника “волков” и сборной Армении Генриха Мхитаряна.

“У Мхитаряна до этого уже была травма, которая обострилась после двух последних матчей “Ромы”. Мы думали, что он успел восстановиться, однако в игре против “Лечче” эта травма вновь дала о себе знать”, - как передает Арменпресс, сказал Фонсека.

Полузащитник национальной сборной Армении и “Ромы” Генрих Мхитарян вернется на поле через 3 недели. Травма паха, полученная во время матча против “Лечче”, довольно серьезная, и для восстановления армянскому полузащитнику понадобится 3 недели. Мхитарян не поможет и национальной команде, которая 12 и 15 октября должна сыграть с командами Лихтенштейна и Финляндии.




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