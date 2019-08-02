Введены терминалы самостоятельной регистрации полета

В аэропорту “Звартноц” уже доступны терминалы самостоятельной регистрации рейса.

Об этом «Арменпресс» стало известно из страницы аэропорта “Звартноц” на Фейсбук.

“Мы рады сообщить, что с помощью терминалов, установленных в зале вылета международного аэропорта “Звартноц”, отныне можно самостоятельно зарегистрироваться на рейс.

Отметим, что терминалами пока могут пользоваться только пассажиры компании “Аэрофлот”, путешествующие с ручной кладью”, - говорится в заявлении.