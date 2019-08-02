Начальник Генштаба ВС Армении и министр обороны Арцаха посетили передовую линию
В рамках программы военного сотрудничества двух армянских республик начальник Генштаба ВС РА, генерал-лейтенант Артак Давтян, находящийся с рабочим визитом в армии обороны Арцаха, в сопровождении министра обороны, командующего АО, генерал-майора Карена Абраамяна 1 августа посетил место постоянной дислокации одной из воинских частей южного направления и передовую линию.
Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе МО Республики Арцах, начальник Генштаба ВС РА на месте ознакомился с оперативно-тактической ситуацией, проведенными инженерно-строительными работами, поинтересовался социально-бытовыми условиями военнослужащих, качеством питания, изучил внедренное новейшее оборудование и виды оружия.
В конце визита генерал-лейтенант Артак Давтян и генерал-майор Карен Абрамян наблюдали за ходом военных учений с одной из артиллерийских воинских частей и обсудили дальнейшие действия по совмещению и военному сотрудничеству.
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