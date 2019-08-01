ЕЭК установила на 2020 год тарифные квоты на отдельные виды сельхозтоваров, ввозимых в ЕАЭС

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 31 июля рассмотрела вопросы в сферах таможенно-тарифного регулирования, международного сотрудничества, цифровизации экономики, статистики, публичного права, функционирования внутреннего рынка стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Коллегия ЕЭК установила на 2020 год тарифные квоты на отдельные виды сельскохозяйственных товаров, ввозимых в ЕАЭС, а также объемы тарифных квот на них. Так, для Беларуси на будущий год допустимы квоты в следующих объемах: свинина – 20 тыс. тонн, обваленное мясо домашних кур – 10 тыс. тонн, обваленное мясо индеек – 0,9 тыс. тонн. Для Казахстана квота на мясо крупного рогатого скота устанавливается в объеме 21 тыс. тонн, мясо птицы – 140 тыс. тонн. Для Кыргызстана квота на мясо крупного рогатого скота составит 5 тыс. тонн, свинину – 3,5 тыс. тонн, мясо птицы – 58 тыс. тонн. Для России предусмотрена квота на мясо крупного рогатого скота в объеме 570 тыс. тонн, мясо птицы – 364 тыс. тонн, молочной сыворотки – 15 тыс. тонн. Армения проинформировала об отсутствии необходимости установления на 2020 год тарифных квот.

Одновременно решением Коллегии ЕЭК предусмотрено, что государства-члены распределят объемы тарифных квот между участниками внешнеторговой деятельности в соответствии с национальным законодательством. Их уполномоченные органы будут выдавать лицензии на импорт продукции в рамках установленных тарифных квот. Россия будет распределять объемы тарифных квот между третьими странами в соответствии с национальным законодательством и ее обязательствами в рамках ВТО.

В пределах установленных тарифных квот допускается ввоз сельскохозяйственной продукции из третьих стран по более низким ставкам ввозных таможенных пошлин по сравнению со ставками Единого таможенного тарифа.

Одобрен Меморандум о взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией и Европейской организацией публичного права (ЕОПП).

Введен в действие ряд общих процессов в сфере таможенного регулирования. Они обеспечивают формирование, ведение и использование общих реестров таможенных представителей, владельцев складов временного хранения, владельцев таможенных складов и таможенных перевозчиков. Соответствующие распоряжения Коллегии приняты для развития интегрированной информационной системы ЕАЭС.