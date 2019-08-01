Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамппровели телефонные переговоры вечером в среду, 31 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Разговор состоялся по инициативе американской стороны. Трамп предложил России помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири. Путин поблагодарил его и заверил, что при необходимости российские власти воспользуются предложением Соединенных Штатов.

Ранее Путин дал поручениеМинобороны подключиться к тушению пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что из резервного фонда правительства выделят дополнительные средства на локализацию возгораний. Он назвал ситуацию с пожарами сложной; прогноз, по его словам неблагоприятный,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

По данным на 31 июля, общая площадь лесных пожаров в России увеличилась до трех миллионов гектаров. Режим ЧС введен в пяти регионах. Наиболее сложная обстановка наблюдается в Иркутской области и в Красноярском крае.