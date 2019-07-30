Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 30-07-19

ЕРЕВАН, 30 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 30 июля, курс доллара США сократился на 0.30 драмa и составил 475.82 драм. Курс евро вырос на 0.71 драмa и составил 530.35 драм. Курс российского рубля вырос на 0.01 драмa и составил 7.51 драм. Курс британского фунта сократился на 7.47 драмa и составил 579.82 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 34.35 драмa и составила 21708.58 драм. Цена серебра сократилась на 0.93 драмa и составила 250.73 драм. Цена платины выросла на 52.85 драмa и составила 13293.93 драм.