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В Алеппо открыли завод по производству металлоконструкций


Завод "Катаржи" по производству металлоконструкций открыли в крупнейшем промышленном районе Алеппо Шейх Наджар.

Район Шейх Наджар был практически полностью разрушен в ходе боев за Алеппо. После его освобождения от террористов компания "Катаржи" первой смогла открыть производство здесь около четырех месяцев назад. Завод был построен с нуля, первоначально на нем работали 15 человек, а объемы производимой продукции составляли 20 тонн в месяц. Сейчас здесь трудятся более 250 человек, которые производят до 200 тонн продукции в месяц,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

в первую очередь руководство старается трудоустроить возвращающихся в страну беженцев.

Алеппо был освобожден в 2016 году.

 

 




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