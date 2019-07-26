Секретарь Совета безопасности Армении высоко оценивает уровень армяно-иранских отношений

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян высоко оценивает уровень отношений между Арменией и Исламской Республикой Иран.

Как передает «Арменпресс», об этом Григорян сказал на пресс-конференции 26 июля, касаясь вопроса о санкциях в отношении Ирана.

“Армяно-иранские отношения находятся на очень высоком уровне. Исторические, дружественные отношения, которые были между Арменией и Ираном, постоянно развивались, и сегодня тоже они являются показательными. Мы никогда не пытаемся вмешиваться в отношения других государств, мы строим наши отношения двусторонне. Конечно, отношения с другими странами имеют определенное влияние, но мы делаем все возможное, чтобы этого не было”, - сказал Григорян.