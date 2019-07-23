Президент Армении направил поздравительное послание Борису Джонсону

Президент Армении Армен Саркисян направил поздравительное послание Борису Джонсону в связи со вступлением в должность премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, в послании, в частности, говорится:

«Армения заинтересована в развитии качественно нового сотрудничества с Великобританией в областях, представляющих взаимный интерес, и готова предпринять необходимые шаги в этом направлении. Я надеюсь, что посредством конструктивного диалога мы будем содействовать развитию армяно-британского многоотраслевого сотрудничества на благо наших дружественных народов».