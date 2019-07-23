Скончался хороший друг армянского народа Роберт Моргентау
16:33, 23 Июль, 2019
На 99-м году жизни скончался известный американский юрист, друг армянского народа, внук посла США в Османской империи во время Первой мировой войны Генри Моргентау (1913-1916) Роберт Моргентау. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на странице Музея-института Геноцида армян в Фейсбуке.
Моргентау скончался 21 июля.
Хорошо зная историю, Роберт Моргентау всегда боролся за международное признание Геноцида и призвал свое правительство признать Геноцид армян.
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