Экс-премьер Франции присоединился к Фонду государственных интересов Армении

Фонд государственных интересов Армении заявил о назначении бывшего премьер-министра Франции Доминика де Вилепина членом Совета директоров. Обэтомговорится в сообщении, предоставленномАрменпрессизфонда.

“Рады сообщить, что Доминик де Вилепинназначен членом Совета директоров Фонда государственных интересов Армении (далее АНИФ, ArmenianNationalInterestsFund), и это решение вступило в силу сегодня”. Исполнительный директор АНИФ Давид Папазян отметил: “Совет директоров АНИФ, действующий под председательством вице-премьера Армении Тиграна Авиняна, предусматривает представительство мирового уровня, и в этом контексте вовлечение бывшего премьер-министра Франции Доминика де Вилепина определяет чрезвычайно высокий уровень участия. В 2003 г. выступая на Генеральной Ассамблее ООН, де Вилепин призвал мировых лидеров проявить сдержанность и дипломатический подход в предстоящих геополитических развитиях и навсегда занять свое место в учебниках мировой политологии. Большая честь принять господина де Вилепина в качестве партнера АНИФ и друга Армении. АНИФ особенно благодарен президенту РА господину Армену Саркисяну за то, что он представил нам господина де Вилепина”.

В связи с этим де Вилепин отметил: “Присоединение к команде АНИФ - начало нового и интересного путешествия. Как и Франция, Армения также недавно прошла этап существенного омоложения политического поля, и свидетельством этого является то, что исполнительному директору АНИФа господину Папазяну 37 лет, а председателю Совета, вице-премьеру господину Авиняну - 30 лет. Армения в настоящее время является страной с самым быстрым темпом роста ВВП Европы за первый квартал 2019 года - на 7,1%, и АНИФ имеет большое будущее и в то же время большую ответственность за свой вклад в этот рост. Благодарю АНИФ за предоставление возможности участвовать в эффективной деятельности во благо Республики Армения”.