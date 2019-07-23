Президент Армении Армана Киракосяна посмертно наградил Орденом Почета

Указом президента Армении Армена Саркисяна Арман Киракосян за многолетнюю безупречную дипломатическую службу посмертно награжден Орденом Почета.

Как передает «Арменпресс», 23 июля Армен Саркисян вручил орден родным Армана Киракосяна.

Фото: Мхитара Хачатряна

“Кажется, что эта награда должна была быть вручена Арману несколько лет назад, однако думаю, что она никогда не запоздает, поскольку жизнь Армана Киракосяна будет продолжаться, и наша оценка деятельности Армана, как ученого и дипломата, как человека, продолжится. И не только сегодня, в будущем мы также будем собератся, чтобы оценивать блестящую жизнь нашего друга, нашего коллеги”,- сказал Саркисян.

На церемонии вручения ордена присутствовали также министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, сотрудники дипломатической службы, историки, друзья Армана Киракосяна.

6 июня в возрасте 63 лет ушел из жизни чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Арман Джонович Киракосян.

Арман Киракосян родился в 1956 году в Ереване. В 1977 г. окончил факультет истории и географии Армянского государственного педагогического института им. Хачатура Абовяна. В 1980 г. аспирантуру кафедры общей истории того же института. С 1991 г. он был вовлечен в дипломатическую службу. В 1991-1994 гг. был первым заместителем министра иностранных дел РА. В 1992 – 1993 гг. исполняющим обязанности министра иностранных дел РА.

В 1994 – 1999 гг. дипломатическую службу продолжил в Греции в качестве чрезвычайного и полномочного посла РА, по совместительству был назначен послом Армении в Кипре, Словении, Хорватии, Албании и Федеративной Республике Югославия. В 2005 - 2011 гг. чрезвычайный и полномочный посол РА в США, постоянный наблюдатель РА в Организации Американских Государств, в 2005 – 2011 гг. занимал должность заместителя министра иностранных дел Армении. В 2011 - 2018гг. был назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в Австрийской республике, руководителем миссии РА в ОБСЕ, постоянным представителем Республики Армения в офисе ООН в Вене и других международных организациях. В 2016 – 2019 гг. по совместительству был чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в Хорватии. В ноябре 2018 г. был назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Арман Киракосян оставил большой след и в армянской историографии. Он доктор исторических наук, автор многочисленных научных трудов и статей. Ценные труды Армана Киракосяна об армянском вопросе и Геноциде армян были переведены также и на иностранные языки и сыграли важную роль в деле популяризации этих вопросов. Арман Киракосян был удостоен многочисленных правительственных и общественных наград. В 2017 году был награжден медалью “За заслуги перед Отечеством” 1-ой степени.