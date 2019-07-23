Две мусороуборочные машины, приобретенные мэрией Еревана, уже на месте

Приобретенные мэрией Еревана 2 мусороуборочные машины уже на месте, и в течение недели они начнут работать. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил пресс-секретарь мэра Еревана Акоп Карапетян.

“В ближайшее время ожидаются новые мусороуборочные машины. Сегодня, 23 июля, будет доставлена также и первая партия мусорных баков - около 400 штук. Проблема мусора постепенно смягчится. Мы вновь просим сограждан с пониманием отнестись к ситуации, сложившейся из-за несоответствующего поведения оператора по уборке мусора, и набраться терпения”, - отметил Карапетян.