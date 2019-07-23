Президент Армен Саркисян подписал ряд законов, принятых Национальным собранием

Президент Армении Армен Саркисян подписал законы О внесении изменений и дополнений в Закон “О принудительном исполнении судебных актов”, О внесении изменений в Закон “О Службе, обеспечивающей принудительное исполнение”, О внесении изменений и дополнений в Кодекс административного судопроизводства Армении, О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Армении, О внесении дополнений в Закон “О нотариате”, О внесении изменений и дополнений в Закон “О публичных торгах”, О внесении изменений и дополнения в Закон “Об основах администрирования и административном производстве”, О внесении дополнения в Закон “О государственной пошлине”, О внесении дополнений в Уголовно-исполнительный кодекс Республики Армения, О внесении изменений в Уголовный кодекс Республики Армения, О внесении дополнения в Закон “О защите персональных данных”, О представителе Республики Армения в Европейском суде по, О внесении изменения и дополнения в Закон “О структуре и деятельности правительства”, О внесении дополнений в Закон “Об оплате труда лиц, занимающих государственные должности и должности государственной службы”, О внесении дополнений в Закон “Об общественной службе”, О внесении дополнения в Уголовный кодекс Республики Армения, О внесении дополнения в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения, Об утверждении годового отчета за 2018 год о выполнении программы приватизации государственного имущества, О внесении изменений и дополнений в Закон “Об актах гражданского состояния”.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.