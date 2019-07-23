На юге Ирана произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в ночь на вторник в южной части Ирана. Как передает Арменпресс, об этом сообщила сейсмологическая сеть обсерватории Гонконга, зарегистрировавшая подземные толчки в 01:59 мск.

Их эпицентр находился на берегу Персидского залива в 160 км юго-западнее портового города Бендер-Аббас (административный центр провинции Хормозган).

Сведений о жертвах и разрушениях к этому часу не поступало.