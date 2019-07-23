Мероприятия предстоящие 23 июля

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события:

Сегодня, 23 июля, президент Армении вручит семье покойного Армана Киракосяна Орден Почета. Арман Киракосян в системе Министерства иностранных дел был с 1991 года. В разные годы он занимал должности чрезвычайного и полномочного посла Армении в США, Греции, Кипре, Австрии и Венгрии, Соединенном Королевстве и в других государствах.

Институт Кавказа проводит круглый стол на тему “Армения и Румыния. Община, сотрудничество и перспективы”. На мероприятии будет присутствовать Чрезвычайный и Полномочный посол РА в Румынии Сергей Минасян.

Представители партии “Во имя социальной справедливости” передадут письмо мэру Еревана о ситуации с вывозом мусора в столице.

Результаты оценки и мониторинга эффективности бюджетных расходов на образование и науку во втором квартале 2019 г. на созванной пресс-конференции представит эксперт Национального центра исследований общественной политики Армен Ктоян.

Жители Вайоц Дзора говорят о проблемах безработности в области и бездействии губернатора. Жители обратились к правозащитникам. На сегодняшней пресс-конференции правозащитники представят подробности. На пресс-конференцию приглашен также и губернатор Вайоц Дзора.

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