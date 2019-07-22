Агарцин является символом государственности: президент посетил монастырь Агарцин

В завершение рабочего визита в Тавушскую область президент Армен Саркисян 22 июля посетил монастырь Агарцин. В сопровождении главы Тавушской епархии ААЦ епископа Баграта Галстаняна президент прошелся по монастырю 10-го века, зажег свечу и выслушал пение священнослужителей.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, Армен Саркисян во дворе монастырского комплекса пообщался с посетителями и туристами, а также воспитанниками социально-образовательного центра Тавушской епархии ААЦ «Аревик».

В беседе с журналистами президент сказал, что его первым учителем по знакомству с Родиной был отец, который был архитектором, специалистом по древнеармянской архитекторе.

«Я впервые посетил это место в 4-5 лет. Приходя каждый раз одно и то же место, вы обнаруживаете что-то новое», - сказал Армен Саркисян.