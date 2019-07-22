Такая страна, как Армения, должна быть лучшей: президент Армении посетил Колледж UWC Dilijan

Президент республики Армен Саркисян посетил международный колледж UWC Dilijan. В октябре 2014 года колледж, приняв первых 94 студентов, стал одним из 18 колледжей движения UWC и первой международной школой-интернатом в Армении. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян осмотрел школу, ознакомился с условиями учебы и отдыха, поинтересовался подробностями учебного процесса.

Студенты из России, Грузии, а также из Армении, с нового учебного года начинающие обучение в колледже, участвуют в подготовительном лагере в Дилижанском колледже. Президент, касаясь перспектив и видения развития Армении, провел теплую и непосредственную беседу со студентами и выпускниками.

“Для продвижения Армении у нас должно быть видение. А имея видение для собственной страны, формируешь видение и для всего мира, понимаешь, куда движется мир. Мы должны быть в гармонии с миром, идти в ногу с миром”, - сказал Армен Саркисян.

Он подчеркнул, что для достижения целей необходимо иметь план, стратегию и дорожную карту. “Одно ясно: такая страна, как Армения, должна быть лучшей во всем, что она делает. Это формула будущего”, - сказал президент Армении.

В беседе со студентами Армен Саркисян коснулся также и необходимости в новом мире вооружаться знаниями.

“Ваша жизнь состоит из ряда замечательных и, в то же время, сложных компонентов. Чтобы быть успешным и креативным, нужно иметь знания”, - отметил он.