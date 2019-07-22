Молодая пианистка Лаура Галстян удостоилась в Вене первой премии

Молодая армянская пианистка Лаура Галстян на международном конкурсе-фестивале искусств VIAF в Вене удостоилась 1-й почетной премии. Как передает «Арменпресс», авторитетный австрийский конкурс-фестиваль проходил с 15 по 21 июля. Среди 50 музыкантов, принимавших участие в номинации “Исполнительское искусство”, Армению представляла Лаура Галстян. 15-летняя пианистка в своей программе представила произведения Бетховена, Шопена, Листа и Рахманинова. В состав международного жюри были такие музыканты и профессора, как Олег Полянский (Польша), Елена Толстых (Австрия), Пантелеймон Пистофидис (Греция), Агнечка Кабуд (Польша), Макото Нака (Япония) и другие.

Лаура Галстян - воспитанница известного пианиста, заслуженного артиста РА Айка Меликяна. Она учится в специализированной музыкальной школе им. А. Спендиаряна. Она родилась в Ереване в 2003 году. Мастер-классы брала у профессора Юра Маргулиса (США), Георга Фридриха Шенка (Германия), вольфрама Шмидта-Леонарда (Германия), Кристиана Клибера (Дания), Владимира Харина (Австрия) и др. Лаура Галстян - лауреат международных конкурсов, в том числе международного конкурса молодых пианистов им. Арно Бабаджаняна - 3-й приз (2015г., Ереван), международного музыкального конкурса “Melos” (2017, Италия, Рим) - 1-ая премия, международого конкурса ”Feurich” - 2-ая премия (2018 г. Вена, Австрия) и т.д.

15 сентября сего года в Ереване, в концертном зале Музея-института Комитаса состоится сольный концерт Лауры Галстян.