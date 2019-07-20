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Ширакский старт должен стать заразительным — губернатор о первых революционных шагах Пашиняна


Губернатор Ширакской  области Тигран Петросян что  для  бизнесменов ширакский  старт должен стать заразительным примером — видимо, имея в виду  начало прошлогоднего шествия,  первые революционные шаги Никола  Пашиняна, начавшиеся именно  в Гюмри.

Как  передает Арменпресс, так  сказал  губернатор Ширакской  области Тигран Петросян  в приветственной  речи на открытии инвестиционного  бизнес-форума «Мой  шаг – во имя Ширакской  области» в Технологическом центре  Гюмри. 

«Мы  разделили участников по двум сегментам – те, кто начали с Ширака, и те, кто собираются начать с Ширака. Господин премьер, вы – один из прекрасных примеров, кто начал  с Ширака. Надеемся, этот пример станет заразительным.  Не буду загружать цифровыми данными, сегодня хочу  скорее представить вам Ширак  таким, какой  он есть на  самом деле, выразить наши эмоции», - сказал Петросян.

Инициированный правительством бизнес-форум «Мой  шаг – во имя Ширакской  области»  нацелен на создание платформы, которая будет способствовать экономическому развитию общин посредством становления многостороннего и взаимовыгодного сотрудничества местных и иностранных бизнесменов.

Форум дает возможность представить экономический потенциал региона, перспективы развития и четкие отраслевые инвестиционные проекты.

Исходя  из  специфики области, в работе  конференции устанавлены следующие направления: IT, промышленность, туризм и сельское хозяйство.

Форум начался с выставки  продукции предприятий и сферы  услуг Ширакской области, на которой  участники ознакомятся с продукцией более 60 организаций  и частных производителей.  

В официальной части форума  участвуют более  300 человек. Присутствуют премьер-министр Никол Пашинян, министр территориального управления  и инфраструктур Сурен Папикян, руководители отраслевых ведомств, депутаты, аккредитованые в РА послы, государственные и частные  компаниии,  50 зарубежных предпринимателей 150  местных бизнесменов  и др.

 

 

 




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