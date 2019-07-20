Ширакский старт должен стать заразительным — губернатор о первых революционных шагах Пашиняна

Губернатор Ширакской области Тигран Петросян что для бизнесменов ширакский старт должен стать заразительным примером — видимо, имея в виду начало прошлогоднего шествия, первые революционные шаги Никола Пашиняна, начавшиеся именно в Гюмри.

Как передает Арменпресс, так сказал губернатор Ширакской области Тигран Петросян в приветственной речи на открытии инвестиционного бизнес-форума «Мой шаг – во имя Ширакской области» в Технологическом центре Гюмри.

«Мы разделили участников по двум сегментам – те, кто начали с Ширака, и те, кто собираются начать с Ширака. Господин премьер, вы – один из прекрасных примеров, кто начал с Ширака. Надеемся, этот пример станет заразительным. Не буду загружать цифровыми данными, сегодня хочу скорее представить вам Ширак таким, какой он есть на самом деле, выразить наши эмоции», - сказал Петросян.

Инициированный правительством бизнес-форум «Мой шаг – во имя Ширакской области» нацелен на создание платформы, которая будет способствовать экономическому развитию общин посредством становления многостороннего и взаимовыгодного сотрудничества местных и иностранных бизнесменов.

Форум дает возможность представить экономический потенциал региона, перспективы развития и четкие отраслевые инвестиционные проекты.

Исходя из специфики области, в работе конференции устанавлены следующие направления: IT, промышленность, туризм и сельское хозяйство.

Форум начался с выставки продукции предприятий и сферы услуг Ширакской области, на которой участники ознакомятся с продукцией более 60 организаций и частных производителей.

В официальной части форума участвуют более 300 человек. Присутствуют премьер-министр Никол Пашинян, министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян, руководители отраслевых ведомств, депутаты, аккредитованые в РА послы, государственные и частные компаниии, 50 зарубежных предпринимателей 150 местных бизнесменов и др.