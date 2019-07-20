Зограб Мнацаканян встретился с генсеком Организации американских государств

Находящийся с визитом в Вашингтон глава МИД РА Зограб Мнацаканян19 июля встретился с генеральным секретарем Организации американских государств Луисом Альмагро.

Касаясь работы состоявшейся 18 июля Министерской конференции по религиозной свободе, стороны подчеркнули важность усилий международного сообщества по борьбе с ограничениями религиозной свободы и демонстрации насилия или дискриминации на основе религии и убеждений.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и общественной дипломатии Министерства иностранных дел РА, министр ИД РА подтвердил готовность Армении укреплять и углублять сотрудничество с Организацией американских государств и ее государствами-членами, в этой связи подчеркнув роль структуры как связующей цепи для развития взаимоотношений.

Было отмечено, что обе стороны придают большое значение внедрению многосторонних платформ международных организаций в продвижении глобальных вопросов, в том числе по защите прав человека и демократии, продвижении вопросов развития и укрепления международной и региональной безопасности.

Стороны также затронули ряд региональных и международных проблем и событий, подчеркнув важность урегулирования существующих в мире конфликтов исключительно мирными средствами.