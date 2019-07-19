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Глава МИД Армении встретился с директором «Германского фонда Маршала»


Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян встретился с директором «Германского фонда Маршала» Карен Донфрид. 

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на страницу пресс-секретаря МИД Армении в Facebook, стороны обсудили процесс демократических преобразований и проводимые в Армении реформы, а также перспективы сотрудничества с Фондом. Министр иностранных дел Армении дал большое интервью «Германскому фонду Маршала» на тему внешнеполитических приоритетов Армении.




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