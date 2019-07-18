Заре Синанян посетил центральный офис Союза армян России

Главный уполномоченный премьер-министра Армении по делам диаспоры Заре Синанян в Москве 18 июля посетил центральный офис Союза армян России. Синанян ознакомился с деятельностью разных структур САР и принял участие в расширенном заседании правления САР. На встрече присутствовал также посол Армении в РФ Вардан Тоганян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Главного уполномоченного премьер-министра Армении по делам диаспоры, приветствуя г-на Синаняна, глава САР Ара Абрамян отметил, что высоко ценит этот визит, после чего представил ряд предложений.

Выразив благодарность за теплый прием, Синанян подчеркнул, что армянская диаспора имеет огромное значение для Армении, а армянская община России отличается своей уникальной и содержательной историей. По его словам, отношения между государством и диаспорой уже являются партнерскими, и диаспора должна чувствовать себя равным хозяином Республики Армения и смотреть на свою Родину глазами хозяина.

«Это трудоемкий процесс, требует больших усилий, в первую очередь мы должны лучше узнать диаспору. Она разнообразная и сложная. Наша работа будет упорной и усердной, чтобы результаты не разочаровали. Без совместных усилий я не могу представить, что мы достигнем чего-либо. Единственное, что может нас объединить - это идеология государственности», - сказал Синанян.

Коснувшись озвученных предложений, он отметил, что будут проводиться различные встречи, будут создаваться платформы, сформированы советы, которые будут касаться и общеармянской, и отдельных профессиональных сфер. Заре Синанян подчеркнул важность профессиональной репатриации, участия кадров диаспоры в жизни Армении, и в то же время принял предложение о том, что Армения должна также обучить некоторых армянских специалистов из диаспоры. Главный уполномоченный отметил, что его офис играет координирующую роль и должна также координировать реализуемые диаспорой в Армении программы, чтобы избежать траты ресурсов. По его словам, диаспора сильна, и нужно использовать эту силу на благо как Армении, так и диаспоры.

В ходе встречи стороны затронули текущее состояние армянской общины России, стоящие перед ней проблемы, подчеркнули важность связи общины с исторической родиной и сотрудничество с общественными структурами.

Затем Заре Синанян ответил на многочисленные вопросы аудитории.