Зограб Мнацаканян участвует в министерской конференции по продвижению свободы вероисповедания
Находящийся с рабочим визитом в Соединенных Штатах Америки министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян принимает участие в министерской конференции по продвижению свободы вероисповедания.
Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Фейсбук написала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.
На конференции министр иностранных дел выступит с речью.
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