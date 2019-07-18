Зограб Мнацаканян участвует в министерской конференции по продвижению свободы вероисповедания

Находящийся с рабочим визитом в Соединенных Штатах Америки министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян принимает участие в министерской конференции по продвижению свободы вероисповедания.

Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Фейсбук написала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

На конференции министр иностранных дел выступит с речью.