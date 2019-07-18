Армянские законодатели участвуют в конференции Конгресса США

В Библиотеке Конгресса США в Вашингтоне проходит конференция лидеров Комитета по демократическому партнерству Палаты представителей, в которой принимают участие главы парламентов и законодатели более 10 стран. Участвует и Армения, решение о членстве которой находится в процессе.

Как передает «Арменпресс», основная миссия комиссии – “поощрение ответственного и эффективного управления, укрепление демократических институтов посредством содействия парламентариям развивающихся демократических стран”. Сопредседатели комиссии, конгрессмен-демократ Дэвид Прайсон и конгрессмен-республиканец Верн Букенон, которые в апреле этого года находились в Армении с двухдневным визитом, подчеркивают специфический характер этой инициативы.

“Посещая разные страны, в том числе и Армению, мы всегда подчеркиваем, что это не традиционная делегация конгрессменов. Мы здесь будем обсуждать не только двусторонние вопросы, но и различные проблемы в наших странах и вопросы, связанные с нашей ответственностью”, - сказал в беседе с ”Голосом Америки” конгрессмен Прайсон.

“Наша цель - развивать это партнерство. Демократия, конечно, не совершенна, но продолжает оставаться наилучшей формой управления”, - отмечает сопредседатель инициативы, конгрессмен-республиканец Верн Букенон.

Сопредседатели комиссии подчеркивают, что представленные в Комитете страны во многих отношениях своеобразны и разнообразны, имеют различные стратегические цели. Их всех объединяет стремление к демократии.

“Эти страны объединяет тот факт, что они успешно утвердили парламентскую демократию”, - подчеркивает конгрессмен Прайсон.

Армянские законодатели, участвующие в конференции, придают важность этой инициативе и вступлению Армении в Комитет по демократическому партнерству.

По мнению Эдмона Марукяна, этот механизм может быть использован для приобретения Арменией новых друзей, развития армяно-американских отношений, озвучивания проблем Армении по разным каналам и поиска путей урегулирования проблем.

Депутат Лилит Макунц, в свою очередь, подчеркнула важность этой инициативы как эффективной площадки для установления новых связей и углубления отношений, подчеркнув, что помимо мероприятий конференции, проводятся встречи с американскими конгрессменами, которые придают новое дыхание двусторонним отношениям между странами.