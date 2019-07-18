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Бако Саакян присутствовал на вечере, посвященном 85-летию известного писателя Максима Ованнисяна


17 июля в Степанакертском Дворце культуры и молодежи президент Республики Арцах Бако Саакян присутствовал на вечере, посвященном 85-летию известного писателя, публициста Максима Ованнисяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.




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