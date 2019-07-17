Пашинян считает необходимым наличие соответствующего новым реалиям Конституционного суда 

Конституционный суд был одним из самых дискредитированных институтов, так как с 1996 года КС оправдал все избирательные фальсификации и, по сути, был кризис доверия к Конституционному суду, поэтому было решено создать новый Конституционный суд. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью директору армянской службы радио “Свобода” Грайру Тамразяну, коснувшись событий вокруг Конституционного суда.

Премьер-министр отметил, что письмо судьи Конституционного суда Ваге Григоряна шокировало его, потому что, прочитав это письмо, он понял, что во время трансформации 2017 года, сосредоточившись на политических манипуляциях вокруг Сержа Саргсяна, они не заметили той же манипуляции, которая имела место в Конституционном суде.

«Армения 2019 года должна иметь Конституционный суд 2019 года. Вот политическая задача. Никто не должен сомневаться в том, что эта проблема должна быть решена», - подчеркнул Пашинян.

По его словам, когда в 2015 году начались конституционные изменения, говорилось, что это полная институциональная реформа страны.

«У нас должно быть новое правительство, президент, новый институт парламента и новый Конституционный суд, потому что авторы конституционного текста утверждали, что они утверждали, что поняли, каким должен быть идеальный Конституционный суд в Армении, который должен соответствовать нашим сегодняшним глобальным нуждам», - сказал Пашинян.

«Вопрос: есть у нас сегодня такой Конституционный суд, который будет соответствовать тексту сегодняшней Конституции? У нас нет такого Конституционного суда», - сказал премьер.

Пашинян пояснил, что в Армении не может быть описанного в Конституции Конституционного суда как минимум до 2030 года. «У нас есть положение о Конституционном суде, которое мы не можем применять до 2035 года, потому что Грайр Товмасян приватизировал Конституционный суд.

У нас есть реальность в Армении в 2019 году и в смысле Конституции, и революции, и эпохи, но по сути у нас есть Конституционный суд 1995 года. Эта картина показывает, что Конституционный суд приватизирован Грайром Товмасяном», - заключил премьер.