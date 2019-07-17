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Путин поздравил Меркель с 65-летием


Президент России Владимир Путин позвонил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и поздравил ее с 65-летним юбилеем. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Ранее Владимир Путин направил Ангеле Меркель поздравительную телеграмму,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В телеграмме Путин, который ранее признавался, что общается с Меркель на "ты", обратился к ней: "Дорогая Ангела". "Твои политические качества лидера, твоя успешная многолетняя деятельность на посту Федерального канцлера по достоинству оцениваются в Германии, а также в Европе и во всем мире, - подчеркнул глава государства. - Ценю сложившиеся между нами отношения, позволяющие откровенно обсуждать любые, даже самые сложные вопросы. Буду рад продолжению нашего диалога и совместной работы".

Путин пожелал коллеге крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.




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