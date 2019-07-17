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“АйастаниАнрапетутюн”: как мы решим вопрос сейсмостойкости наших школ


Газета “АйастаниАнрапетутюн” пишет: “Сегодня 400 школ имеют серьезнейшую проблему сейсмостойкости. По словам министра территориального управления и инфраструктур Сурена Папикяна, первоначальной целью был их капитальный ремонт, но исследования показали, что большая часть школ должна быть полностью разрушена и построена вновь. “Вот почему начальное число, возможно, немного изменится. На данный момент правительство утвердило программу 46 школ. В этом году мы планируем начать ремонтные работы в 31 школе, ведется строительство 7 школ, часть которых будет сдана в эксплуатацию во второй половине года. Намечалось 400 школ, но на ближайшие несколько лет наше финансирование предназначено лишь для 1/5 из них, вопрос остальных мы должны попытаться решить посредством привлечения средств, как международных партнеров, так и государственных средств”, - сказал министр.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.




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