Бако Саакян принял секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна
17 июля президент Республики АрцахБакоСаакян принял секретаря Совета безопасности Республики Армения Армена Григоряна. Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, был обсужден ряд вопросов, касающихся взаимодействия двух армянских республик в сфере безопасности.
Во встрече принял участие секретарь Совета безопасности Республики АрцахАршавирГарамян.
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