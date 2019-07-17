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Бако Саакян принял секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна


17 июля президент Республики АрцахБакоСаакян принял секретаря Совета безопасности Республики Армения Армена Григоряна. Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, был обсужден ряд вопросов, касающихся взаимодействия двух армянских республик в сфере безопасности.

Во встрече принял участие секретарь Совета безопасности Республики АрцахАршавирГарамян.




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