Вице-премьер Тигран Авинян встретился с членами организации“Армяне в банковской и финансовой сферах”

Вице-премьер РА Тигран Авинян, находящийся в Нью-Йорке для участия в политическом форуме высокого уровня по вопросам устойчивого развития ООН, 15 июля провел круглый стол-обсуждение с членами организации “Армяне в банковской и финансовой сферах” (ArmeniansinBanking&Finance). Об этом Арменпресс сообщили в офисе вице-премьера Тиграна Авиняна.

В своем выступлении Тигран Авинян представил видение развития Армении и последние развития в экономике страны. В этом плане он отметил, что критерием развития страны для правительства является благосостояние личности и общества, а также экономически крепкое и стабильное государство.

Вице-премьер выразил уверенность, что Армения сможет преодолеть свои ресурсные и географические ограничения, если модель развития страны будет основана на бесграничности мысли и силе идеи, поскольку человеческий капитал - самый важный компонент развития в 21 веке. Более того, каждый человек должен взять на себя свою долю ответственности за развитие и, в то же время, каждый человек должен извлечь выгоду из развития. Тигран Авинян коснулся сферы информационных и высоких технологий, отметив, что Армения может быть на передовой четвертой промышленной революции посредством развития высокотехнологичной промышленности и стартап-экосистемы и укрепления позиций в звеньях глобальных ценностей.

В своем выступлении вице-премьер коснулся конкурентных преимуществ экономики Армении, шагов, направленных на улучшение бизнес-и инвестиционной среды, видения развития гражданской авиации и туризма, особенностей финансовой системы страны, реформ системы управления и оцифровки общественных услуг, обязательства по обеспечению подотчетности и эффективности. Говоря об инвестиционных возможностях, Тигран Авинян коснулся деятельности созданного недавно правительством Фонда государственных интересов Армении и будущих программ. Речь шла также о роли малых и средних предприятий в экономической жизни страны и особенностях различных политик в вопросе их развития. Тигран Авинян отметил, что важным залогом успеха будет обмен способностями, талантом, знаниями и опытом между Арменией и диаспорой и с этой целью создание различных инструментов и программ.

В этом контексте вице-премьер-министр говорил также о возможности активного вовлечения диаспоры в процесс разработки стратегии по оценке потребностей на финансовых рынках и выпуску “облигаций диаспоры”.

За выступлением последовали вопросы членоворганизацииответы на них.