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После продолжительной болезни скончался заслуженный артист РА Рудольф Гевондян


После продолжительной болезни скончался актер Национального академического театра им. Сундукяна, заслуженный артист Армении Рудольф Гевондян. Как передаетАрменпресс, об этом сообщается на странице социальной сети Фейсбук театра.

“С глубокой болью узнали, что после продолжительной болезни скончался актер театра, заслуженный артист РА Рудольф Гевондян. Выражаем глубокие соболезнования семье, родным, коллегам артиста и многотысячным поклонникам его искусства”, - говорится в сообщении.

Рудольф Гевондян в 1969 - 1973 гг. учился на актерском факультете Ереванского художественно-театрального института  (мастерская В. Ачемяна). В 1973 - 2004 гг. служил актером в Национальном академическом театре им. Сундукяна. В 1990 -ых годах он некоторое время жил и работал в Москве. Играл во многих спектаклях: “Невеста с севера”, “Король Джон”, “Перекресток”, “Кориолан”, “Ацаван”,“На дне” и в др. Снялся в более чем 20 фильмах, в том числе в “Наапете”, “Крови”,“Где ты был, Божийчеловек”, “Товарищ Панджуни”,“Невеста из Джермука”,“Звезда любви” и др.




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