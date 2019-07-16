За первое полугодие этого года в Армению приехало на 14,4% больше иностранцев, чем в прошлом году

За первые шесть месяцев этого года в Армению приехало на 14,4% больше иностранцев, чем за первые шесть месяцев 2018 года.

Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Сезон туризма, кстати, только начинается. Я надеюсь, что наши бизнесмены, начиная с таксистов и заканчивая хозяевами лавок, будут хорошо принимать прибывающих туристов.

Каждый турист, вернувшийся на свою родину с хорошими впечатлениями от нашей страны, поднимает международный авторитет Армении и повышает ее экономическую и туристическую привлекательность», - написал премьер-министр.