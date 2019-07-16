Ремонтируется межгосударственная автотрасса Ереван – Севан - Иджеван - граница Азербайджана

На некоторых участках автодороги межгосударственного значения Ереван – Севан –Иджеван - граница Азербайджана начались работы по среднему ремонту.

Как сообщили «Арменпресс» в отделе по связям с общественностью Министерства инфраструктур, в рамках работ по среднему ремонту указанной дороги проводятся работы по фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия, ремонту ямы, выравниванию и установке нового асфальтобетонного покрытия.

Для обеспечения безопасного движения указанные отремонтированные участки будут оборудованы соответствующими дорожными знаками.

“Министерство приносит водителям извинения за причиненные неудобства и призывает соблюдать правила дорожного движения”, - говорится в сообщении министерства.