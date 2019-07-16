У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло во вторник у берегов Индонезии к югу от острова Бали. Как передает Арменпресс, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его информации, эпицентр подземных толчков находился в 291 км к юго-востоку от города Сурабая. Это второй по величине город Индонезии, его население составляет около 3 млн жителей.

Очаг стихии залегал на глубине 100 км. Данные о разрушениях, пострадавших и угрозе цунами к настоящему моменту не поступали.