Время в Ереване: 11:07:36,   16 Июль

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1


Землетрясение магнитудой 6,1 произошло во вторник у берегов Индонезии к югу от острова Бали. Как передает Арменпресс, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его информации, эпицентр подземных толчков находился в 291 км к юго-востоку от города Сурабая. Это второй по величине город Индонезии, его население составляет около 3 млн жителей.

Очаг стихии залегал на глубине 100 км. Данные о разрушениях, пострадавших и угрозе цунами к настоящему моменту не поступали.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра

x
Самые читаемые за неделю

10:29, 10.07.2019
Просмотрели 2192 раз
КГД и Агентство “Экспертиз Франс” подписали договор о консультационной службе

18:28, 10.07.2019
Просмотрели 2002 раз
Ереванская ТЭЦ возобновила работу

17:30, 10.07.2019
Просмотрели 1958 раз
Азиатские индексы - 10-07-19

19:27, 10.07.2019
Просмотрели 1945 раз
Армения получила статус наблюдателя в Тихоокеанском альянсе

19:19, 10.07.2019
Просмотрели 1760 раз
Ереванский метрополитен возобновил работу

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации