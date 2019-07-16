Время в Ереване: 11:07:36,   16 Июль

Цены на цветные металлы - 15-07-19


ЛОНДОН, 16 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 15 июля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 1819.50 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 5965.00 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 1976.00 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 13300.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 18185.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 2419.50 долларов США, цена на молибден выросла на 0.43% и составила 25640.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 28000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.




Последние новости

Все новости    

  Завтра

x
Самые читаемые за неделю

10:29, 10.07.2019
Просмотрели 2189 раз
КГД и Агентство “Экспертиз Франс” подписали договор о консультационной службе

18:28, 10.07.2019
Просмотрели 2001 раз
Ереванская ТЭЦ возобновила работу

19:27, 10.07.2019
Просмотрели 1944 раз
Армения получила статус наблюдателя в Тихоокеанском альянсе

17:30, 10.07.2019
Просмотрели 1933 раз
Азиатские индексы - 10-07-19

19:19, 10.07.2019
Просмотрели 1759 раз
Ереванский метрополитен возобновил работу

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации