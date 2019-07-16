Цены на цветные металлы - 15-07-19

ЛОНДОН, 16 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 15 июля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 1819.50 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 5965.00 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 1976.00 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 13300.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 18185.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 2419.50 долларов США, цена на молибден выросла на 0.43% и составила 25640.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 28000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.