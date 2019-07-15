Время в Ереване: 11:07:36,   15 Июль

Президент и премьер-министр Армении обсудили текущие вопросы развития страны


В резиденции президента Республики Армения состоялась очередная рабочая встреча президента Армена Саркисяна и премьер-министра Никола Пашиняна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, были обсуждены текущие вопросы развития страны.




Последние новости

Все новости    

  Завтра

x
Самые читаемые за неделю

10:29, 10.07.2019
Просмотрели 2136 раз
КГД и Агентство “Экспертиз Франс” подписали договор о консультационной службе

18:28, 10.07.2019
Просмотрели 1953 раз
Ереванская ТЭЦ возобновила работу

19:27, 10.07.2019
Просмотрели 1901 раз
Армения получила статус наблюдателя в Тихоокеанском альянсе

17:30, 10.07.2019
Просмотрели 1889 раз
Азиатские индексы - 10-07-19

19:19, 10.07.2019
Просмотрели 1719 раз
Ереванский метрополитен возобновил работу

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации