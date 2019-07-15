Президент и премьер-министр Армении обсудили текущие вопросы развития страны
В резиденции президента Республики Армения состоялась очередная рабочая встреча президента Армена Саркисяна и премьер-министра Никола Пашиняна.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, были обсуждены текущие вопросы развития страны.
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