Премьер-министр и президент Армении присутствовали на панихиде по Арману Киракосяну

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Армен Саркисян присутствовали на панихиде по Чрезвычайному и Полномочному послу Республики Армения в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Арману Киракосяну. Как сообщает Арменпресс, они выразили соболезнования родным Киракосяна.

Министр иностранных дел Зограб Мнацаканян, министр обороны Давид Тоноян, министр финансов Атом Джанджугазян и ряд действующих и бывших депутатов Национального Собрания также пришли почтить память посла.

Зограб Мнацаканян в беседе с журналистами отметил, что был знаком с Киракосяном много лет, и смерть дипломата является для него личной потерей.

«Я горжусь, что сложилась за эти годы такая дружба. Смерть Армана Киракосяна является большой потерей для дипломатии, поскольку он был одним из лучших членов дипломатической семьи», - сказал Мнацаканян.