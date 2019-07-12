Адвокаты в Кочаряна обратились в Кассационный суд с ходатайством об изменении меры пресечения

Адвокаты второго президента Армении Роберта Кочаряна обратились в Кассационный суд с ходатайством об изменении избранной в его отношении меры пресечения в виде ареста. Как передает Арменпресс, об этом сообщила защитная группа Роберта Кочаряна.

Отмечается, что конечный срок обращения в Кассационный суд истек вчера. Против решения Апелляционного уголовного суда адвокаты представили две жалобы.

“Напомним, что 25-го июня Апелляционный суд под председательством судьи Армена Даниеляна удовлетворил жалобы прокурора, потерпевшего и представителя потерпевшего Седы Сафарян.

Решением суда было отменено личное поручительство бывшего и нынешнего Президентов Арцаха, избранное в качестве меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна, и принято решение об аресте”, - говорится в заявлении защитной группы.