Президент США Дональд Трамп в четверг вечером объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Луизиана в связи с приближающимся тропическим штормом "Барри". Соответствующее заявление было опубликовано пресс-пулом Белого дома, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как отмечает агентство Reuters, введение режима ЧС президентом позволяет задействовать федеральные ресурсы и финансирование для борьбы со стихией и ее последствиями.

Тропический шторм "Барри" сформировался в четверг в Мексиканском заливе недалеко от побережья штатов Луизиана и Миссисипи. Губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс ввел режим ЧС в среду на всей территории штата. В ряде прибрежных округов объявлена эвакуация. Ожидается, что в ночь на субботу "Барри" может достигнуть берегов Луизианы и усилится до уровня урагана.