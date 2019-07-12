Образовательный фестиваль для родителей и детей “Планета света” состоится в Арцахе

В Степанакертском культурном центре имени Шарля Азнавура 13 июля с 14: 00 до 21:00 будет проведен образовательный фестиваль для родителей и детей “Планета света”, который проводится под эгидой фонда “Мой шаг”, в сотрудничестве с Офисом защитника прав человека Республики Арцах, при участии Министерства здравоохранения и Министерства культуры, по делам молодежи и туризма Республики Арцах. Организатор фестиваля - CREO Project Solutions.

Как сообщили «Арменпресс» в аппарате Защитника прав человека Арцаха, после торжественной церемонии открытия, которая состоится в 14: 00 “Планета света" откроет свои двери перед детьми и родителями, представляя ряд самых разнообразных образовательных мероприятий. С приветственной речью к участникам обратятся директор фонда “Мой шаг” Ованес Казарян, защитник прав человека Республики Арцах Артак Бегларян, министр культуры, по делам молодежи и туризма Республики Арцах Лерник Ованнисян.

Этот широкомасштабный проект создаст равные возможности для родителей и детей самых разных социальных слоев, чтобы получить важную информацию и составить часть мероприятий, а также поможет интеграции детей с особыми проблемами и их семьям в общество.

Таким образом, в то время как дети будут заняты на открытых уроках, родители во время интерактивных лекций, благодаря непосредственному общению с специалистами, смогут получить ответы на волнующие их вопросы.

Полную информацию о предстоящих мероприятиях на армянском читайте на сайте armenpress.am по адресу