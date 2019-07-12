“Ереванский бестселлер”: “Скотный двор” занимает первое место, переводная литература, июнь, 2019
Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» представляет лучшую десятку переводческих художественных произведений этой недели. Десятка представлена на основе продаж за июнь.
На первой горизонтальной - “Скотный двор” Джорджа Оруэлла. “Скотный двор" был написан в 1944 году и впервые вышел в свет в 1945 году. Этот роман содержит антиутопические элементы. Книга запрещена в Китае, Северной Корее, Бирме и в ряде исламских стран. Перевод Арташеса Эмина.
“Дневник Анны Франка. Убежище” - на второй горизонтальной. Эта книга - жизнь Анны Франк в с 12 июня 1942 года по 1 августа 1944 года. Посредством дневника мы по-новому воспринимаем Холокост, глазами человека, живущего “в задней части дома”. Перевод Анны Марии Маттаар.
Серия рассказов Уильяма Сарояна “Мое имя - Арам” на третьем месте. Это детские и юношеские воспоминания Сарояна - от открытий семилетнего мальчика до внутреннего мира семнадцатилетнего юноши. Сугубо сарояновские, с удивительным воодушевлением, высокомерием и загадочной грустью пропитанные тонким юмором истории о курьезных людях родного маленького городка и противостоящей им героической и гордой семье Сароянов. Перевела с английского Нуне Торосян.
С полным списком бестселлеров на армянском можете ознакомиться на сайте armenpress.am по адресу:
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