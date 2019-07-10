Дональд Туск посетил Севанаванк: ожидается его визит в Норатус

Председатель Европейского совета Дональд Туск посетил Севанаванк. Как сообщает корр. Арменпресс, председателя Европейского совета встретил иерей Минас Мартиросян, который представил ему историю создания и деятельности монастыря. Туск совершил экскурсию по монастырю.

После Севанаванка Дональд Туск посетит Норатус и совершит поездку по комплексу хачкаров 9-17 вв.

Этот визит без галстука является культурной частью визита председателя Европейского Совета в Армению. Он уже встречался с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Арменом Сарисяном, прошелся по Северному проспекту и побывал на площади Европы.