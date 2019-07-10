Федерика Могерини выдвинула Андреа Викторин новым послом ЕС в Армении

Вице-президент Европейской комиссии, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини выдвинула Андреа Викторин в качестве нового посла ЕС в Армении.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт ЕС.

После того, как президент Армении Армен Саркисян примет верительные грамоты посла, онa заменит посла ЕС в Армении Петра Свитальского.

В настоящее время Андреа Викторин занимает пост посла ЕС в Беларуси.