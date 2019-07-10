Миссия ОБСЕ проведет мониторинг линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана
09:50, 10 Июль, 2019
11 июля, согласно достигнутой с властями Республики Арцах договоренности, миссия ОБСЕ проведет плановый мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения Вооруженных сил Арцаха и Азербайджана, севернее населенного пункта Акна.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД НКР, с позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение будут осуществлять полевой помощник Личного представителя Действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ Геннадие Петрика (Молдова) и личный помощник ЛПДП Саймон Тиллер (Великобритания).
Власти Республики Арцах выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ.